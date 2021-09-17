Агент Кумана: в июне Лапорта сказал Рональду, что ищет нового главного тренера

В Нидерландах показывают документальный фильм, посвящённый главному тренеру каталонской «Барселоны» Рональду Куману. В картине рассказали о деталях беседы Кумана с президентом клуба Жоаном Лапортой.

«Лапорта сказал, что ему нужно две-три недели, чтобы найти нового кандидата на пост тренера. И, если он не найдёт замену, Рональд сможет остаться», — приводит слова агента Кумана Marca со ссылкой на фильм Força Koeman.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта также сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне каталонская команда занимает 7-е место в чемпионате Испании.