Агент Кумана: в июне Лапорта сказал Рональду, что ищет нового главного тренера
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В Нидерландах показывают документальный фильм, посвящённый главному тренеру каталонской «Барселоны» Рональду Куману. В картине рассказали о деталях беседы Кумана с президентом клуба Жоаном Лапортой.
«Лапорта сказал, что ему нужно две-три недели, чтобы найти нового кандидата на пост тренера. И, если он не найдёт замену, Рональд сможет остаться», — приводит слова агента Кумана Marca со ссылкой на фильм Força Koeman.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта также сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне каталонская команда занимает 7-е место в чемпионате Испании.
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