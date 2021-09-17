Вудворд: «Манчестер Юнайтед» выдал хороший старт, все в клубе настроены оптимистично

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о развитии клуба. Он выразил уверенность в том, что руководство «МЮ» движется по правильному пути.
«Команда выдала хороший старт в лиге. Все в клубе заряжены энергией и настроены оптимистично. Мы усилили команду летом, подписали контракты с Криштиану Роналду, Рафаэлем Вараном, Джейдоном Санчо и Томом Хитоном.
Эти трансферы продемонстрировали нашу возможность привлекать лучших игроков мира. Мы хотим помочь Уле-Гуннару Сульшеру добиться успеха.
Мы не отступали от нашей стратегии: хотим создавать команду, состоящую из игроков топ-уровня и собственных воспитанников. Это даст баланс между молодостью и опытом. Мы ставим цель выигрывать трофеи и играть в атакующий футбол», — приводит слова Вудворда Independent со ссылкой на собрание инвесторов.
- 17 сентября 2021
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