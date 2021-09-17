Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. 9 октября Украина сыграет в гостях с Финляндией, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
В список вызванных игроков не был включён полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого возник конфликт с наставником сборной.
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
- 17 сентября 2021
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