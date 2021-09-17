Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. 9 октября Украина сыграет в гостях с Финляндией, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

В список вызванных игроков не был включён полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого возник конфликт с наставником сборной.

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.