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Диего Симеоне: Гризманн и Феликс могут играть вместе

Диего Симеоне: Гризманн и Феликс могут играть вместе
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао.

«Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч с одним из самых сильных коллективов лиги. Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть низко. Состав показывает динамичный футбол на высоких скоростях. Что касается Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — приводит слова Симеоне Marca.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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