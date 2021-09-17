Диего Симеоне: Гризманн и Феликс могут играть вместе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао.
«Я не сомневаюсь, что у нас очень хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч с одним из самых сильных коллективов лиги. Наш соперник хорош. У них отличный тренер. Они предпочитают высокий прессинг, но умеют играть низко. Состав показывает динамичный футбол на высоких скоростях. Что касается Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — приводит слова Симеоне Marca.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
- 17 сентября 2021
-
21:27
-
21:22
-
20:43
-
20:39
-
20:14
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:49
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:36
-
18:14
-
18:12
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:37