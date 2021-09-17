«Арсенал» не делал Ляказетту предложений о новом контракте

Английский «Арсенал» не предлагал французскому нападающему Александру Ляказетту новое трудовое соглашение. Об этом информирует ESPN.



По информации источника, лондонский клуб не обсуждал будущее 30-летнего француза, хотя срок его контракта истекает летом 2022 года. В этом сезоне нападающий дважды выходил на замену и забил в матче Кубка английской лиги с «Вест Бромвичем» (6:0).

Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017 году Ляказетт перешёл в лондонский «Арсенал». В сезоне-2020/2021 француз провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.