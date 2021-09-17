Экс-полузащитник «Динамо» Каборе ответил на вопрос о расизме в России

Бывший полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал о жизни в России. Футболист признался, что не считает проблему расизма в России серьёзной.

«Какой была моя жизнь в России? Спокойной и приятной. Иногда было холодно, но этот период длился недолго. Зимой мы были в отпуске, а сборы проходили в тёплых местах, Дубае или Абу-Даби.

Что касается расизма, то в России его не больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть люди, которые ничего не соображают. Нельзя судить миллионы людей по нескольким идиотам», — цитирует Каборе La Provance.

Напомним, Каборе в России выступал за «Кубань», «Краснодар» и «Динамо». В общей сложности провёл в России восемь лет. Футболист покинул «Динамо» по истечении контракта.