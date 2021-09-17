«Торино» вырвал победу в концовке матча с «Сассуоло»
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В Реджо-нель-Эмилии завершился стартовый матч 4-го тура Серии А. «Сассуоло» на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» принимал «Торино».
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 83-й минуте забил Марко Пьяца.
Примечательно, что ещё в первом тайме Филип Джуричич отправил мяч в ворота гостей, но гол не был засчитан после просмотра видеоповтора. У Джуричича обнаружили офсайд.
«Торино» одержал вторую победу подряд и набрал шесть очков. Туринский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло», набрав четыре очка, находится на 11-м месте.
Турнирная таблица итальянской Серии А.
В следующем туре «Торино» будет принимать «Лацио», а «Сассуоло» сыграет в гостях с «Аталантой».
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