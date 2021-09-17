«Ньюкасл» и «Лидс» не выявили победителя

Сегодня, 17 августа, состоялась игра английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был Майк Дин. Противостояние завершилось со счётом 1:1.



На 13-й минуте прошла атака «Лидса» правым флангом, Рафаэл навесил в штрафную, Родриго пробежал мимо, смутив голкипера «Ньюкасла» Карла Дарлоу. Мяч в результате влетел в дальний угол.



В ответ на это на 44-й минуте Жоэлинтон прорвался по левому флангу и сделал пас в штрафную, Аллан Сент-Максимен сместился к центру, обошёл на замахах трёх соперников и пробил низом в дальний угол ворот.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.