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«Ньюкасл» и «Лидс» не выявили победителя

«Ньюкасл» и «Лидс» не выявили победителя
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Сегодня, 17 августа, состоялась игра английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был Майк Дин. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 13-й минуте прошла атака «Лидса» правым флангом, Рафаэл навесил в штрафную, Родриго пробежал мимо, смутив голкипера «Ньюкасла» Карла Дарлоу. Мяч в результате влетел в дальний угол.

В ответ на это на 44-й минуте Жоэлинтон прорвался по левому флангу и сделал пас в штрафную, Аллан Сент-Максимен сместился к центру, обошёл на замахах трёх соперников и пробил низом в дальний угол ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 сентября 2021, пятница. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Рафаэл – 13'   1:1 Сент-Максимен – 44'
Комментарии
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