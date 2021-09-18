Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, которого перевели в палату интенсивной терапии

Келли Насименту, дочь легендарного бразильского нападающего Пеле, опубликовала запись в «Инстаграме». Она рассказала о состоянии отца. Ранее стало известно, что 80-летнего экс-футболиста поместили в палату интенсивной терапии. Бразилец перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Келли заверила, что её отец идёт на поправку. Сам Пеле ранее говорил, что «планирует сыграть все 90 минут и дополнительное время».
«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. После подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния. Это нормально для человека его возраста», — написала Келли в своём «инстаграме».
В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
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