Леонардо: Месси хотел закончить карьеру в «Барселоне», но началась наша история

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, как продвигались переговоры о переходе из «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.
«Не буду скрывать. Мы общались, но уже в январе, когда у него осталось шесть месяцев по контракту с «Барселоной». До января 2021 года мы не выходили с ним на контакт. Думаю, что Лео хотел остаться в «Барселоне». Откровенно говоря, он хотел закончить карьеру там. Но история Месси в «Барселоне» завершилась, и началась наша. Прекрасно видеть Месси в футболке «ПСЖ», — цитирует Леонардо Sport.es.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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