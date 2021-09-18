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«Атлетико» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

«Атлетико» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Атлетико» — «Атлетик». Встреча 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Атлетик».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Помогать ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр— Гильермо Конехеро Санчес.

«Атлетико» в четырёх турах Примеры набрал 10 очков. Команда занимает 3-е место. Столько же очков — у «Валенсии» и мадридского «Реала», располагающихся выше в турнирной таблице. «Атлетик» набрал восемь очков в четырёх турах. Баски занимают 5-е место в турнирной таблице.

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