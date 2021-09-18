Тухель: я был счастлив из-за того, что Кейн остался в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось, что англичанин близок к переходу в «Манчестер Сити», однако сделка не состоялась.

«Я думал, что это должно произойти. Нет, я не боялся, но, если бы это случилось, мне было бы очень интересно, как это могло бы изменить стиль игры «Манчестер Сити». Мы никого не боимся. Мы принимаем любую команду, включая «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», они сильны как никто другой в этой лиге, и у них сильные составы. Это те ребята, с которыми мы хотим соревноваться, и это нормально, что они борются за лучших игроков, и я подумал, что, может быть, это произойдёт.

С одной стороны, я был счастлив из-за того, что он остался, потому что также приятно, что в футболе есть игроки, выступающие только за один клуб, и поэтому Гарри Кейн — это «Тоттенхэм». когда я вспоминаю о «Тоттенхэме» в последнее десятилетие, то думаю о Гарри Кейне, и это очень приятно. Как будто ты думаешь о Месси и сразу же представляешь «Барселону». Очень трудно представить, что он сейчас играет за другой клуб, и то же самое с Гарри Кейном», — приводит слова Тухеля Goal.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт форварда с лондонцами рассчитан до 2024 года.