Манчини рассказал, как ослушался Моуринью перед своим голом в матче «Рома» — ЦСКА София

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини рассказал о личных наставлениях главного тренера Жозе Моуринью во время матча с софийским ЦСКА в Лиге конференций. В этом матче «Рома» одержала победу со счётом 5:1, а Манчини стал автором четвёртого гола итальянского клуба.
«Он сказал мне оставаться сзади во время угловых ударов, но я чувствовал, что могу забить, поэтому я пробежал весь путь, и, когда я забил, я пошёл сказать ему это. Моуринью принёс новый менталитет. Он сказал то, что хочет от нас, с самого первого дня тренировки. Его желание — научить нас тому, что он знает, заставляет всех чувствовать себя важными», — приводит слова Манчини Football italia.
Отметим, сам Моуринью также отметил эпизод с Манчини в своём «инстаграме».
«Когда игрок просит вас войти в штрафную на угловой, а вы говорите: «Нет», но он идёт и забивает… Можно только улыбнуться», — написал португальский специалист.
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