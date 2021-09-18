«Сельта» выдала худший старт в чемпионате Испании за 39 лет
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«Сельта» выдала худший старт с сезона 1982/83, сообщается в «твиттере» OptaJose. Клуб из Виго набрал 1 очков после 5 туров.
Сообщается, что по итогам сезона 1982/83 «Сельта» вылетела в низшую лигу.
Напомним, в своём последнем матче чемпионата Испании «Сельта» проиграла «Кадису» со счётом 1:2.
Для «Сельты» это поражение стало уже третьим подряд и четвёртым в сезоне для клуба из Виго. Команда набрала лишь одно очко и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. Клуб расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре чемпионата Испании «Сельте» предстоит провести матч с «Леванте». Матч состоится 12 сентября.
Новость по теме«Сельта» потерпела третье поражение подряд, уступив «Кадису»
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