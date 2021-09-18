Французская лига переведёт по € 500 за каждый гол в эти выходные в поддержку медработников

Профессиональная футбольная лига Франции запустила акцию поддержки медицинских работников, которые ведут борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, за каждый забитый гол в шестом туре лиги 1 и восьмом туре Лиги 2 на счет французской федерации больниц будет перечислено € 500.
Помимо этого, все логотипы чемпионатов заменят на эмблемы белого цвета во всех социальных сетях в знак солидарности с медработниками. Также, человек, который доставит мяч на поле, будет членом медперсонала и будет носить исключительно белый бомбер в знак уважения к медицинским бригадам.
После пяти туров чемпионата Франции единоличным лидером турнирной таблицы является «Пари Сен-Жермен», набрав 15 очков. На втором месте находится «Анже», записав в свой актив 11 очков. Замыкает тройку лидером «Марсель» (10).
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