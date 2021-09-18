Клопп: вклад Виейра в «Кристал Пэлас» громадный, теперь это настоящая команда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил работу французского специалиста Патрика Виейра, тренирующего «Кристал Пэлас». Виейра возглавил команду летом 2021 года.

«Вклад Виейра в «Кристал Пэлас»? Громадный! Теперь это настоящая футбольная команда, и Виейра имеет очень чёткое представление о том, что он хочет внедрить», — цитирует Клоппа Canal+.

После четырех туров «Кристал Пэлас» с пятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Ливерпуль» с 10 очками располагается на третьей строчке. Команды встретятся между собой 18 сентября, встреча пройдёт на «Энфилде».

До «Кристал Пэлас» Виейра тренировал французскую «Ниццу» (2018-2020), американский «Нью-Йорк Сити» (2016-2018), был тренером «Манчестер Сити»-U23 (2013-2015).