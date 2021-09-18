Переговоры Дани Алвеса с «Фламенго» в активной стадии, игроку предложен контракт

«Фламенго» уже ведёт переговоры с бразильским защитником Дани Алвесом, покинувшим «Сан-Паулу». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Фламенго» предложил 38-летнему игроку контракт до 2022 года.
Напомним, из-за пандемии коронавируса «Сан-Паулу» сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже.
После Олимпийских игр в Токио (Япония) Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды, пока не получит обещанные деньги. В августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 280 000 в месяц. Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
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