Пеле переведён в интенсивную терапию, раскрыта зарплата Месси. Главное к утру

Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле переведён в отделение интенсивной терапии, а СМИ раскрыли зарплату аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Пеле рассказал о своём состоянии после перевода в отделение интенсивной терапии.
2. L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ».
3. Женская сборная России нанесла поражение Азербайджану в матче отбора чемпионата мира.
4. Агент подтвердил, что «Спартак» мог купить защитника сборной Аргентины Монтьеля.
5. 49-летний Яромир Ягр забил первый гол за «Кладно» после травмы.
6. Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа».
7. «Химки» официально заявились в Суперлигу на следующий сезон.
8. Софья Великая рассказала, как распорядилась машинами, подаренными за олимпийские медали.
9. Шамиль Завуров проиграл в последнем бою в карьере.
10. «Торонто» подписал с Гусевым пробный контракт.
11. Майк Джеймс отреагировал на информацию о получении рекордной зарплаты в чемпионате Франции.
12. Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины.
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