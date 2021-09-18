Пеле переведён в интенсивную терапию, раскрыта зарплата Месси. Главное к утру

Трёхкратный чемпион мира, легендарный бразильский нападающий Пеле переведён в отделение интенсивной терапии, а СМИ раскрыли зарплату аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Пеле рассказал о своём состоянии после перевода в отделение интенсивной терапии.

2. L'Equipe раскрыл зарплату Лионеля Месси в «ПСЖ».

3. Женская сборная России нанесла поражение Азербайджану в матче отбора чемпионата мира.

4. Агент подтвердил, что «Спартак» мог купить защитника сборной Аргентины Монтьеля.

5. 49-летний Яромир Ягр забил первый гол за «Кладно» после травмы.

6. Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа».

7. «Химки» официально заявились в Суперлигу на следующий сезон.

8. Софья Великая рассказала, как распорядилась машинами, подаренными за олимпийские медали.

9. Шамиль Завуров проиграл в последнем бою в карьере.

10. «Торонто» подписал с Гусевым пробный контракт.

11. Майк Джеймс отреагировал на информацию о получении рекордной зарплаты в чемпионате Франции.

12. Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины.