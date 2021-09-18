Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 8-го тура
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Сегодня, 18 сентября, матчем «Уфа» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 8-м туре состоятся следующие встречи:
18 сентября
«Уфа» — «Химки» (Уфа, 14:00 мск)
«Крылья Советов» — «Ростов» (Самара, 16:30 мск)
«Ахмат» — «Краснодар» (Грозный, 19:00 мск)
19 сентября
«Нижний Новгород» — «Арсенал» (Нижний Новгород, 16:30 мск)
«Сочи» — «Динамо» (Сочи, 19:00 мск)
20 сентября
«Урал» — «Локомотив» (Урал, 16:30 мск)
«Рубин» — «Зенит» (Казань, 18:30 мск)
ЦСКА — «Спартак» (Москва, 19:30 мск).
После семи туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
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