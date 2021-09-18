Хадсон-Одои может сменить гражданство, чтобы поехать на ЧМ-2022 в составе сборной Ганы

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои готов сменить спортивное гражданство, чтобы играть за сборную Ганы, сообщает Daily Mail. Напомним, ранее футболист выступал за англичан.
Хадсон-Одои имеет двойное гражданство и по правилам ФИФА имеет право на переход, поскольку он не представлял Англию в финальной части крупного турнира, а все три его выступления в национальной команде состоялись в возрасте до 21 года.
Футболисту придётся ждать до ноября 2022-го, чтобы представлять Гану. Согласно правилам, игрок может начать выступление за другую сборную через три года с момента последнего матча в составе предыдущей команды. Учитывая, что такой расклад позволит ему сыграть на чемпионате мира в Катаре, это остается для нападающего привлекательным вариантом.
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