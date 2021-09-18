Демба Ба: молодые европейцы поедут в Россию не из-за денег, а из-за Рангника

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба поделился мнением, что молодые европейские футболисты будут готовы приезжать в «Локомотив».
«В Европе российский чемпионат котируется так же, как китайский или турецкий – место для последнего или предпоследнего контракта? Всё в жизни можно изменить! Бека-Бека вот приехал играть в Россию. Многие считают, что из-за денег, но на самом деле потому, что здесь – Ральф Рангник. И это делает «Локомотив» привлекательным для европейских ребят, подобным ему. Все знают, что есть такой Наби Кейта, которого купили за миллион, а продали за 17. Любой инвестор заинтересуется таким способом ведения селекции, и любой футболист», — цитирует бывшего футболиста «Челси» «Спорт день за днём».
Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.
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