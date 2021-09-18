Тимур Сулейманов: «Нижний Новгород» вполне реально может идти в лидерах РПЛ

Нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов рассказал о причинах уверенного старта клуба в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



«Нижний Новгород» удачно стартовал. Думаю, это за счёт духа команды. У нас все ребята с характером, никогда в жизни не видел такую боевую команду, которая за счёт духа вытаскивает всё. Она всегда идёт до конца — что в ФНЛ, когда мы там играли, что сейчас в РПЛ. Для нас нет разницы. Мы бьёмся — и вот результат.



Я не могу сказать, с кем легче, с кем тяжело. Со всеми одинаково. Делаем, что получается. Мы такие ребята, которые всегда стоят на своем. Если мы хотим, значит идём. Нас ничто не сломит.



Конечно, мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам», — цитируют Сулейманова «Известия».

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