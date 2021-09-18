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Мурило – о матче с «Марселем»: «Локомотив» выдержал удар и смог нанести ответный

Мурило – о матче с «Марселем»: «Локомотив» выдержал удар и смог нанести ответный
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Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра прокомментировал результат домашней встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 с французским «Марселем» (1:1).

«Да, действительно, игра была непростая, но сегодня все здорово отработали в обороне. Очень слаженно, очень организованно. У нас было два хороших момента – первый завершился ударом в штангу, а второй момент мы реализовали и смогли сравнять счёт. Это хороший задел на будущее.

Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счёте, было непросто. Но, тем не менее, смогли удержать этот результат и воспользоваться своим моментом для того, чтобы сравнять. Во время матча мы должны быть готовы к любому раскладу, к любым обстоятельствам, сегодня мы это показали. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный», — цитирует Мурило пресс-служба «Локомотива».

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