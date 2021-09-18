Кабелла – о переходе в «Краснодар»: я сделал правильный выбор! Рад быть здесь

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что не сомневается в правильности перехода в состав российского клуба.

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и был счастлив сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь», — написал Кабелла в своём «инстаграме».

Напомним, 28 мая завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком сезона-2020/2021 в составе краснодарского клуба был признан именно Кабелла. Француз принял участие в 32 матчах, забил в них 11 голов и отметился двумя результативными пасами. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Реми провёл семь встреч, отличился одним голом и отдал две результативные передачи.

Ранее Peuple-vert.fr привёл слова Кабелла, в которых футболист сомневался в своём выборе. «Все хотели, чтобы я остался – семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным. Но мы уже не сможем это узнать», — сказал полузащитник.