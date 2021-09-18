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Энди Кэрролл: мои дети всё ещё думают, что я перейду в «Манчестер Сити» или «Барселону»

Энди Кэрролл: мои дети всё ещё думают, что я перейду в «Манчестер Сити» или «Барселону»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о желании продолжать карьеру на профессиональном уровне.

«Мои дети всё ещё думают, что я подпишу контракт с «Манчестер Сити» или «Барселоной», чего, как мы понимаем, не произойдёт. Но они все ещё подталкивают меня к тому, чтобы я присоединился к какому-нибудь клубу, и это то, чего бы мне хотелось. Я хочу играть на глазах своей семьи, выигрывать матчи.

Мои драйв и страсть нисколько не угасли. Мне очень повезло, что мне платят за хобби, это правда. Если бы это не было моей работой, я бы просто играл в футбол со своими друзьями», — цитирует Кэрролла The Athletic.

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