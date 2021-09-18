Варан — о встрече с Фергюсоном в 2011 году: после этого знал, что «МЮ» — моя судьба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился воспоминаниями о встрече с Алексом Фергюсоном, который хотел убедить его перейти в клуб в 2011 году.

«Визит Фергюсона – особенный момент для меня и моей семьи. Встретиться с таким человеком, когда тебе 18 лет, – это удивительно. После этого я знал, что «Манчестер Юнайтед» – моя судьба. Я провёл десять лет в Мадриде. Теперь я здесь», – цитирует Варана Sky Sports.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.