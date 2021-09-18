«Ахмат» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Ахмат» — «Краснодар». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



«Ахмат» в 7 матчах набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).