Ричардс: Салах — лучший фланговый форвард в мире. Он делает вещи, которые умеет лишь Месси

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс высказал мнение о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Когда он перешёл в «Фиорентину» из «Челси», то был разочарован собой. Мы с ним тогда много общались, и я видел, как он постоянно старается стать лучше. Глядя на то, что он делал на тренировках, никто не понимал, как такого игрока можно было отпустить в аренду?

Я не сравниваю его с Месси, но он делал вещи, которые может делать на поле только Лео. Футбол пестрит историями об игроках, которые великолепны на тренировках, но не могут продемонстрировать этого в матчах, однако Мо не такой.

Салах — выдающийся футболист, играющий важнейшую роль для «Ливерпуля». Мне кажется, «Ливерпуль» просто создан для него, поэтому я надеюсь, что неопределённость вокруг его контракта скоро исчезнет. Сейчас он лучший фланговый нападающий в мире», — написал Ричардс в своей колонке Daily Mail.