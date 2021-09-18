Бывший нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Локомотива» Антонио Эдер может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Record.

По информации источника, 33-летний португальский форвард близок к заключению контракта с «Аль-Раедом». Сообщается, что игрок может подписать соглашение на следующей неделе.

Эдер защищал цвета «Локомотива» с 2017 года, а до этого выступал за «Лилль», «Суонси Сити», «Брагу», «Академику» и другие команды на родине. В составе сборной Португалии, в которую он вызывался с 2012 по 2018 год, игрок стал чемпионом Европы. С «Локомотивом» Антонио завоевал все внутренние трофеи. Он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.