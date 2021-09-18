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Миллиардер Богуславский: думал об инвестиции в «Спартак». Владелец не готов никого пускать

Миллиардер Богуславский: думал об инвестиции в «Спартак». Владелец не готов никого пускать
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Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, как пытался поучаствовать инвестициями в жизни московского «Спартака».

«Желание и возможности есть, но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать.

У нас с моим другом были мысли насчёт «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать. Даже на какую-то миноритарную долю на начальном этапе с нашим участием в совете директоров — чтобы мы участвовали в принятии решений и могли обеспечивать их прозрачность для партнёров, как это обычно бывает в компаниях. Во-вторых, мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас — это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность, и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет. В российском футболе высокий уровень коррупции», — цитирует Богуславского «Спорт-экспресс».

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