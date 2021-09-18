Райола: Романьоли и де Лигт могут сыграть вместе за «Ювентус» в следующем году
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Футбольный агент Мино Райола дал комментарий по поводу будущего своих клиентов: Маттейса де Лигта («Ювентус») и Алессио Романьоли («Милан»).
«Они являются одними из сильнейших защитников в Европе. У Де Лигта есть контракт, а у Романьоли он истекает в следующем году.
Могут ли они образовать связку в «Ювентусе» в следующем году? Да, но не стоит спешить. Де Лигт также может покинуть «Ювентус» в конце сезона. Так устроен рынок», — приводит слова Райолы Mundo Deportivo со ссылкой на Rai.
Ранее сообщалось, что интерес к Романьоли, кроме «Ювентуса», проявляет «Лацио». Сам игрок выражал желание продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио», но его агент Мино Райола склоняется к варианту с Турином.
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