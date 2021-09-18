Президент «Легион-Динамо»: зимой вернёмся к переговорам с Хабибом Нурмагомедовым

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов рассказал о переговорах с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Общения до 7 сентября и до сих пор не было. Он был занят, в Махачкалу не прилетал. Тем более сейчас был турнир имени его отца, так что, скорее всего, он был занят своими делами. Когда мы в последний раз встречались, он говорил, что не в форме. Скорее всего, у него не было времени её набрать. Тем более что сейчас Ислам Махачев дерется, у его команды много боев, поэтому времени правда может не быть.

Оставили вопрос на зиму. Он знает, что мы надеемся и ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим – место для него есть. Он в курсе, что 22 числа мы играем с «Уфой». Если график ему позволит, может быть, приедет», — цитирует Лахиялова «РБ-Спорт».