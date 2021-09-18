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Гасперини: Миранчук — не ключевой игрок «Аталанты», но может им быть

Гасперини: Миранчук — не ключевой игрок «Аталанты», но может им быть
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о роли полузащитника клуба Алексея Миранчука.

«Для меня он не является загадкой, всё зависит от ожиданий. Он не является нашим ключевым игроком, но может им быть. Он может внести свой вклад в успех команды, мы работаем в этом направлении – с тем, чтобы заставить его прогрессировать», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.

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