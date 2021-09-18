«Бёрнли» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джон Брукс.
«Арсенал» в четырёх турах набрал всего три очка. Первую победу в сезоне лондонцы одержали в 4-м туре, обыграв «Норвич». В настоящее время «Арсенал» занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» в четырёх турах набрал 1 очко и занимает 19-е место.
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
14:54
-
14:46
-
14:46
-
14:39
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:44
-
12:29
-
12:13
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:01
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
07:54
-
07:24
Партнерский контент