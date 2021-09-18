«Бёрнли» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джон Брукс.

«Арсенал» в четырёх турах набрал всего три очка. Первую победу в сезоне лондонцы одержали в 4-м туре, обыграв «Норвич». В настоящее время «Арсенал» занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» в четырёх турах набрал 1 очко и занимает 19-е место.