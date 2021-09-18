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Гамид Агаларов стал единоличным лидером в гонке бомбардиров РПЛ

Гамид Агаларов стал единоличным лидером в гонке бомбардиров РПЛ
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Этот мяч стал для форварда седьмым в сезоне. Таким образом, Гамид обошёл в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022 нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. Агаларов стал единоличным лидером в гонке бомбардиров.

В данный момент «Уфа» принимает на своём поле «Химки» и выигрывает со счётом 2:1 (70-я минута). Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на «Центральном стадионе города Уфы».

«Уфа» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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