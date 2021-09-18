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«Уфа» переиграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова

«Уфа» переиграла «Химки» благодаря дублю Гамида Агаларова
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11 сентября состоялся матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на «Центральном стадионе города Уфы». «Уфа» переиграла соперника со счётом 3:2.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который откликнулся на результативную нападающую Артёма Соколова. На 52-й минуте гол забил форвард «Уфы» Гамид Агаларов. На 62-й минуте хозяев вывел вперёд полузащитник Владислав Камилов. На 82-й минуте Агаларов оформил дубль. На 91-й минуте «Химки» получили право пробить пенальти. Попытку уверенно реализовал Глушаков, который также оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Денис Березнов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Уфа» набрала 8 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
18 сентября 2021, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 2
Химки
Химки
0:1 Глушаков – 44'   1:1 Агаларов – 52'   2:1 Камилов – 62'   3:1 Агаларов – 82'   3:2 Глушаков – 90+1' (пен)
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