Демба Ба будет учиться у Ральфа Рангника в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба прибыл в Москву, чтобы посетить руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника, сообщает PariFoot au Senegal.



Согласно сведениям источника, экс-форвард в будущем планирует стать спортивным директором. Он хотел бы изучать свою новую профессию именно под руководством Рангника.



Ранее Ральф Рангник сообщил, что создаёт консалтинговое агентство и будет работать с клубами. «Локомотив» объявил о назначении Ральфа руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт немца с железнодорожниками рассчитан на три года.



Рангник занимается в «Локомотиве» широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с ним в клубе работает команда специалистов.