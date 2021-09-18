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Демба Ба будет учиться у Ральфа Рангника в «Локомотиве»

Демба Ба будет учиться у Ральфа Рангника в «Локомотиве»
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Бывший нападающий «Челси» Демба Ба прибыл в Москву, чтобы посетить руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника, сообщает PariFoot au Senegal.

Согласно сведениям источника, экс-форвард в будущем планирует стать спортивным директором. Он хотел бы изучать свою новую профессию именно под руководством Рангника.

Ранее Ральф Рангник сообщил, что создаёт консалтинговое агентство и будет работать с клубами. «Локомотив» объявил о назначении Ральфа руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт немца с железнодорожниками рассчитан на три года.

Рангник занимается в «Локомотиве» широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с ним в клубе работает команда специалистов.

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