Форвард «Реала» Гарет Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы, сообщает AS со ссылкой на журналиста Мигеля Анхеля Диаса. По данным источника, валлиец не восстановится раньше ноября.
Он получил повреждение мышцы во время тренировки 11 сентября перед матчем с «Сельтой». В итоге 32-летний футболист не попал в заявку на эту встречу. Он также пропустил матч с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.
Если прогнозы окажутся верными, то Бэйл пропустит 12 матчей. Он не сможет сыграть в Примере с «Валенсией», «Мальоркой», «Вильярреалом», «Эспаньолом», «Атлетиком», «Барселоной», «Осасуной», «Эльче» и «Райо Вальекано». В Лиге чемпионов Бэйл не сыграет с «Шерифом» и пропустит оба матча с «Шахтёром». Отметим, Бэйл получил уже 24-ю травму после того, как перешёл в «Реал».
- 18 сентября 2021
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