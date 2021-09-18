Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы

Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы
Комментарии

Форвард «Реала» Гарет Бэйл пропустит около двух месяцев из-за травмы, сообщает AS со ссылкой на журналиста Мигеля Анхеля Диаса. По данным источника, валлиец не восстановится раньше ноября.

Он получил повреждение мышцы во время тренировки 11 сентября перед матчем с «Сельтой». В итоге 32-летний футболист не попал в заявку на эту встречу. Он также пропустил матч с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Если прогнозы окажутся верными, то Бэйл пропустит 12 матчей. Он не сможет сыграть в Примере с «Валенсией», «Мальоркой», «Вильярреалом», «Эспаньолом», «Атлетиком», «Барселоной», «Осасуной», «Эльче» и «Райо Вальекано». В Лиге чемпионов Бэйл не сыграет с «Шерифом» и пропустит оба матча с «Шахтёром». Отметим, Бэйл получил уже 24-ю травму после того, как перешёл в «Реал».

Новость по теме
Слуцкий рассказал о поле стадиона «Центральный», и пошутил, что попал в компашку к Бэйлу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021