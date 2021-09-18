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Новичок АПЛ «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон»

Новичок АПЛ «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон»
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В Вулверхэмптоне состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд», новичка АПЛ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 28-й минуте «Брентфорд» вышел вперёд после того, как пенальти реализовал Айван Тони.

Гол Айвана Тони.

Ещё один мяч уже на 34-й минуте забил Брайан Мбемо.

Гол Брайана Мбемо.

Хоть у «Вулверхэмптона» было достаточно времени, чтобы перевернуть игру, «волки» так и не смогли отыграть хотя бы один мяч.

«Брентфорд» набрал восемь очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав три очка, находится на 14-м месте.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Саутгемптоном», а «Брентфорд» будет принимать «Ливерпуль».

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Тони – 28' (пен)   0:2 Мбемо – 34'
Удаления: нет / Баптист – 64'
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