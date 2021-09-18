Новичок АПЛ «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон»
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В Вулверхэмптоне состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд», новичка АПЛ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.
На 28-й минуте «Брентфорд» вышел вперёд после того, как пенальти реализовал Айван Тони.
Ещё один мяч уже на 34-й минуте забил Брайан Мбемо.
Хоть у «Вулверхэмптона» было достаточно времени, чтобы перевернуть игру, «волки» так и не смогли отыграть хотя бы один мяч.
«Брентфорд» набрал восемь очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав три очка, находится на 14-м месте.
В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Саутгемптоном», а «Брентфорд» будет принимать «Ливерпуль».
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