Новичок АПЛ «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон»

В Вулверхэмптоне состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» принимал «Брентфорд», новичка АПЛ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 28-й минуте «Брентфорд» вышел вперёд после того, как пенальти реализовал Айван Тони.

Гол Айвана Тони.

Ещё один мяч уже на 34-й минуте забил Брайан Мбемо.

Гол Брайана Мбемо.

Хоть у «Вулверхэмптона» было достаточно времени, чтобы перевернуть игру, «волки» так и не смогли отыграть хотя бы один мяч.

«Брентфорд» набрал восемь очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав три очка, находится на 14-м месте.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Саутгемптоном», а «Брентфорд» будет принимать «Ливерпуль».