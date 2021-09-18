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«Атлетико» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Примеры

«Атлетико» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Примеры
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Стали известны составы мадридского «Атлетико» и «Атлетика» из Бильбао на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Атлетик».

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Кондогбиа, Де Пауль, Льоренте, Коррреа, Гризманн.

Запасные: Леком, Врсалько, Фелипе, Карраско, Эррера, Шапоньич, Матеус, Феликс, Суарес.

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Мартинес, Р. Гарсия, Венседор, Д. Гарсия, Муньяин, Беренгер, И. Уильямс.

Запасные: Эскьета, Капа, Нуньес, Эйсагирре, де Маркос, Весга, Саррага, Морсильо, Вильялибре, Н. Уильямс.

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