«Крылья Советов» и «Ростов» определили право начать матч игрой «Камень, ножницы, бумага»

Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля, с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».

В противостоянии двух капитанов победил Александр Солдатенков («Крылья»). Видео опубликовано в «твиттере» РПЛ.

Права на ролик принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).



«Крылья Советов» набрали 7 очков в 7 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).