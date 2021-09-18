«Крылья Советов» и «Ростов» определили право начать матч игрой «Камень, ножницы, бумага»

Капитаны «Крыльев Советов» и «Ростова» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля, с помощью игры «Камень, ножницы, бумага».
В противостоянии двух капитанов победил Александр Солдатенков («Крылья»). Видео опубликовано в «твиттере» РПЛ.
Права на ролик принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).
«Крылья Советов» набрали 7 очков в 7 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
- 18 сентября 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:53
-
18:46
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:23
-
18:05
-
18:04
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:30
-
17:20
-
17:14
-
17:11
-
16:56
-
16:40
-
16:32
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:54
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
14:54
-
14:46
-
14:46
-
14:39
-
14:10
-
13:55
-
13:45