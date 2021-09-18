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Гол Фалькао помог «Райо Вальекано» разгромить «Хетафе»

Гол Фалькао помог «Райо Вальекано» разгромить «Хетафе»
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В Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» завершился матч 5-го тура испанской Примеры. «Райо Вальекано» принимал «Хетафе».

Встреча завершилась убедительной победой хозяев — 3:0. Уже на 9-й минуте «Райо» открыл счёт, пенальти реализовал Оскар Трехо. На 78-й минуте Пате Сисс удвоил преимущество хозяев. А точку в матче на 81-й минуте поставил новичок команды Фалькао. На 86-й минуте Энес Унас мог сократить отставание в счёте, но не реализовал пенальти.

«Райо Вальекано» набрал семь очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Хетафе» до сих пор не набрал ни одного очка. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Хетафе» будет принимать «Атлетико», а «Райо Вальекано» сыграет с «Атлетиком».

Испания - Примера. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Трехо – 9' (пен)   2:0 Сисс – 78'   3:0 Фалькао – 81'
Комментарии
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