Гол Фалькао помог «Райо Вальекано» разгромить «Хетафе»

В Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» завершился матч 5-го тура испанской Примеры. «Райо Вальекано» принимал «Хетафе».

Встреча завершилась убедительной победой хозяев — 3:0. Уже на 9-й минуте «Райо» открыл счёт, пенальти реализовал Оскар Трехо. На 78-й минуте Пате Сисс удвоил преимущество хозяев. А точку в матче на 81-й минуте поставил новичок команды Фалькао. На 86-й минуте Энес Унас мог сократить отставание в счёте, но не реализовал пенальти.

«Райо Вальекано» набрал семь очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Хетафе» до сих пор не набрал ни одного очка. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Хетафе» будет принимать «Атлетико», а «Райо Вальекано» сыграет с «Атлетиком».