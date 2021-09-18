Газизов рассказал о прогрессе Агаларова. Нападающий «Уфы» возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Химками». Встреча закончилась со счётом 3:2. Дублем в составе уфимцев отметился форвард Гамид Агаларов. В следующем туре РПЛ «Уфа» в гостях сыграет со «Спартаком».

«Не очень хороший первый тайм, переломили во втором и заслуженно добыли победу. Были агрессивнее, больше хотели победить. Хорошую команду победили, «Химки» — очень крепкий соперник.

Агаларов всё правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ-клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно. Рад, что он сделал верные выводы из своей аренды.

Матч со «Спартаком»? Я любую победу праздную, нельзя сказать, что для «Уфы» матч со «Спартаком» — особенная игра. Он для всех раздражитель, а не только для нас», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.