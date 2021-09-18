Норманн отдал голевую передачу в первом матче за «Норвич» в английской Премьер-лиге

Бывший полузащитник «Ростова», а ныне игрок английского «Норвич Сити» Матиас Норманн отдал голевую передачу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Данная игра стала первой для норвежца в футболке «Норвича».
На 35-й минуте встречи Норманн отдал ассист на финского нападающего Теэму Пукки.
Видео ассиста Норманна на Пукки в матче с «Уотфордом»:
В данный момент в игре «Норвич Сити» — «Уотфорд» перерыв. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, нынешним летом Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
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