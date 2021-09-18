Эдегор забил шикарный гол в ворота «Бёрнли»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал» был открыт счёт на 30-й минуте встречи. Отличился полузащитник гостей Мартин Эдегор. Он забил прямым ударом со штрафного. Данный мяч стал первым для норвежца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Гол Мартина Эдегора со штрафного в ворота «Бёрнли»:

В данный момент в игре «Бёрнли» — «Арсенал» идёт второй тайм. Счёт – 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдегор провёл два матча и не отметился результативными действиями.



Напомним, нынешним летом Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» за 35 млн. Ранее норвежец на правах аренды играл за «канониров» в сезоне-2020/2021.