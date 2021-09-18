«Шахтёр» разгромил «Мариуполь» 5:0 и догнал киевское «Динамо» в таблице

В матче 8-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» разгромно проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Колос» в Ковалёвке и завершилась со счётом 5:0.
На 18-й минуте первый гол забил нападающий «Шахтёра» Даниил Сикан, ему ассистировал Алан Патрик. Спустя две минуты Михаил Мудрик с передачи Ефима Конопли забил второй мяч. Тете довёл счёт до разгромного, на счету Конопли — второй результативный пас. На 77-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отправил в ворота «Мариуполя» четвёртый мяч, Виктор Корниенко отличился голевой передачей. Спустя три минуты Судаков оформил дубль, Конопля отдал третий ассист.
«Шахтёр» в восьми встречах набрал 19 очков и догнал киевское «Динамо» в таблице УПЛ. У киевлян есть матч в запасе. «Мариуполь» (4) — на 15-м месте.
- 18 сентября 2021
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