«Шахтёр» разгромил «Мариуполь» 5:0 и догнал киевское «Динамо» в таблице

В матче 8-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» разгромно проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Колос» в Ковалёвке и завершилась со счётом 5:0.

На 18-й минуте первый гол забил нападающий «Шахтёра» Даниил Сикан, ему ассистировал Алан Патрик. Спустя две минуты Михаил Мудрик с передачи Ефима Конопли забил второй мяч. Тете довёл счёт до разгромного, на счету Конопли — второй результативный пас. На 77-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отправил в ворота «Мариуполя» четвёртый мяч, Виктор Корниенко отличился голевой передачей. Спустя три минуты Судаков оформил дубль, Конопля отдал третий ассист.

«Шахтёр» в восьми встречах набрал 19 очков и догнал киевское «Динамо» в таблице УПЛ. У киевлян есть матч в запасе. «Мариуполь» (4) — на 15-м месте.