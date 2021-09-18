Левандовски обновил два рекорда в матче с «Бохумом»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски обновил два рекорда в матче 5-го тура Бундеслиги с «Бохумом». Польский форвард стал автором одного из голов и помог своей команде разгромить соперника со счётом 7:0.

Левандовски забил за «Баварию» уже в 19 матчах подряд во всех турнирах. Кроме того, он забил в 13 домашних матчах подряд в Бундеслиге.

В ближайшее время поляк может превзойти рекорд Герда Мюллера, который забивал в 16 матчах Бундеслиги к ряду. Серия Роберта в настоящее время составляет 15 матчей.

Уже на 17-й минуте хозяев вперёд вывел Лерой Зане. Через 10 минут Йозуа Киммих забил второй мяч хозяев, а счёт до крупного на 32-й минуте довёл Серж Гнабри.

В концовке первого тайма Константинос-Вассилиос Ламбропулос стал автором автогола. На 61-й минуте Роберт Левандовски открыл счёт собственным голам в этом матче, а вскоре дублем отметился Киммих. Точку в матче поставил Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», набрав три очка, занимает 17-е место.