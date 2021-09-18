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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 5-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао. Счёт встречи – 0:0.

С 78-й минуты матча «матрасники» играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Гильермо Конехеро Санчес.

После пяти туров «Атлетико» располагается на 1-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 11 очками в активе. «Атлетик» с 9 очками находится на 5-м месте в таблице.

В шестом туре испанской Примеры «Атлетико» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Атлетик» примет дома «Райо Вальекано». Обе встречи состоятся 21 сентября.

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Испания - Примера. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
Удаления: Феликс – 78' / нет
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