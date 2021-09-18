Главный тренер «Фиорентины» высказался о победе команды в матче с «Дженоа»
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Италиано прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А с «Дженоа». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу флорентийцев. В этом матче впервые в сезоне сыграл российский форвард Александр Кокорин. Он вышел на поле на замену на 81-й минуте. «Фиорентина» в четырёх турах набрала девять очков.
«Мы должны продолжать в том же духе. Побеждать здесь нелегко. Но нам удалось провести отличный матч.
Мне понравилось отношение ребят. Хоть мы и были удивлены тем, как «Дженоа» выстроила оборону с четырьмя защитниками. Нам пришлось адаптироваться.
Мы работаем над тем, чтобы создавать больше моментов. Нам нельзя терять концентрацию», — цитирует Итальяно Football Italia со ссылкой на Firenzeviola.
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