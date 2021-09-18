«Астон Вилла» — «Эвертон»: стартовые составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны составы «Астон Виллы» и «Эвертона» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Эвертон».



«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Кэш, Макгинн, Луис, Рэмси, Уоткинс, Ингс.



Запасные: Стир, Янг, Хос, Буэндия, Эль-Гази, Накамба, Траоре, Арчер, Бэйли.



«Эвертон»: Бегович, Годфри, Мина, Динь, Кин, Таунсенд, Дукуре, Аллан, Грей, Айуоби, Рондон.



Запасные: Лонерган, Брэнтуэйт, Холгейт, Кенни, Дэвис, Гомеш, Гордон, Симмс.